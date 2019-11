Simply Red: l'intervista esclusiva. Mick Hucknall racconta il nuovo album!

Mick Hucknall ha raccontato in anteprima esclusiva a Radio Monte Carlo tutte le novità del suo album "Blue Eyed Soul".

Guido Bagatta è volato a Londra per una imperdibile intervista con il musicista, alla scoperta delle curiosità del disco e non solo.

Scopriamo così che l'album è nato per rendere omaggio al grande soul ed è stato registrato in modo speciale, per dare alle canzoni tutto il calore del suono dal vivo e le emozioni del sound degli Anni Sessanta e Settanta.

Mick Hucknall inoltre ci rivela la sua opinione su Brexit e soprattutto parla di musica, sua compagna fin da bambino, e dei suoi incontri con i grandi del soul, da James Brown a Isaac Hayes a Wilson Pickett...