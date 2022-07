22 luglio: esce Life On Mars? di David Bowie

Il 22 luglio 1973 David Bowie pubblica come singolo "Life On Mars". La canzone faceva parte dell'album "Hunky Dory", del 1971

, which peaked at No.3 on the UK chart. The track which was first released in 1971 on the album Hunky Dory, features guest piano work by Yes keyboardist Rick Wakeman. The line "Look at those cavemen go" is a reference to the song "Alley Oop," a one-off hit in 1960 for American doo-wop band The Hollywood Argyles

Life on Mars? è un brano musicale scritto dall'artista inglese David Bowie e pubblicato come 45 giri il 22 giugno 1973.

Quarta traccia e secondo singolo estratto dall'album Hunky Dory, è una delle canzoni simbolo di Bowie. L'interpretazione vocale e l'arrangiamento, dal "lamentoso" pianoforte iniziale di Rick Wakeman[3] all'atmosfera operistica di Mick Ronson, con gli archi e il crescendo di timpani sullo stile di Così parlò Zarathustra del "pre-finale", hanno contribuito a promuovere Life on Mars? allo status di classico tanto che il brano è entrato con gli anni nella cultura di massa.[4]

Life on Mars? si trova al 1º posto tra le 100 migliori canzoni di tutti i tempi del Daily Telegraph, al 34º tra le 500 migliori canzoni secondo New Musical Express e al 57º nella Top 100 di BBC Radio 2, che l'ha definita «un incrocio tra un musical di Broadway e un quadro di Salvador Dalí».[5][6] In un sondaggio condotto nel 1999 tra i lettori della rivista inglese Q è stata inclusa tra i 100 migliori singoli di sempre.[7]