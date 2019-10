Buongustai, evviva: oggi si festeggia la buona pasta!

Sapevate che il 25 ottobre si festeggia in tutto il mondo una specialità di cui l'Italia va giustamente fiera, la pasta? Forse no. Anzi, esiste addirittura una International Pasta Organization, che ogni anno organizza festose celebrazioni nel mondo.

La Giornata della Pasta 2019 rivela a tutti i buongustai come sarà la pasta del futuro con la kermesse “Al Dente – The Italian way of Pasta”. Dal 18 al 25 ottobre infatti 130 ristoranti in Italia e nel mondo propongono una ricetta ispirata al tema #pasta2050.

Ecco le 6 tendenze che, secondo gli esperti, caratterizzeranno il consumo di pasta nel 2050:

Io Mangio Classico (la pasta al pomodoro, portabandiera della dieta mediterranea nel mondo)

Io Mangio Etico (pasta, verdure e sostenibilità)

Io Mangio Globale (pasta fusion, un mondo di contaminazioni)

Io Mangio Diverso (pasta con ingredienti tutti da scoprire)

Io Mangio Semplice (pasta sempre più essenziale e salutare)

Io Mangio Consapevole (la sfida della corretta informazione)