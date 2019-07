I Reali d'Olanda aprono la loro fatata Casa dei Boschi: il video!

Il nome è già fatato: Casa dei Boschi. O meglio Huis ten Bosch, come è detta in Olanda. Si tratta della dimora L’Aia della Famiglia Reale: il Re Guglielmo-Alessandro, 52 anni, e la Regina Máxima Zorreguieta, 47 anni.

La splendida villa settecentesca è stata ristrutturata e adesso, dopo tre anni di lavori, la Famiglia Reale ha deciso di aprirla a fotografi e telecamere per un giorno.

Incredibili le sorprese: le pareti di una sala sono rivestite da sessantamila mattoncini d’argilla, il cui ritmo riflette i frammenti del DNA dei Reali. Un'idea senz'altro originale, che però ha anche interessanti risvolti decorativi. Detta prima "Guardaroba verde", la sala è adesso naturalmente chiamata "Sala del DNA". Nella stanza accanto si trovano i modelli in carta di oggetti a abiti della famiglia. Numerosi anche i cimeli: culle e seggioline usate dai principini e la celebre cravatta del principe Claus, marito della Regina Beatrice. Il Principe era molto amato per la sua spontaneità: un giorno, nel bel mezzo di un discorso ufficiale, dichiarò tutto il suo amore per la regina, sua moglie. In un'altra occasione, invitò gli olandesi «a liberarsi dei segni convenzionali con cui abbiamo imprigionato i nostri corpi», si sciolse la cravatta e la gettò a terra, Ed è proprio questa la cravatta conservata nella villa.

La Casa dei Boschi ha anche una sala "frigorifera": qui la temperatura non sale mai oltre i 14 gradi, per mantenere intatti i preziosi dipinti che ospita. Altre sale raccolgono invece le pregiate collezioni orientali della Famiglia Reale.