Toy Story 4 è in sala. Ma voi vi ricordate dei vostri giocattoli del cuore?

E' arrivato in sala "Toy Story 4", il nuovo capitolo della saga che ha per protagonisti i giocattoli animati Woody e Buzz. Il primo film della serie Toy Story era uscito venticinque anni fa. A dare le voci ai protagonisti, nella versione originale della pellicola, sono Tom Hanks e Tim Allen. In Italia era stato Fabrizio Frizzi a dare la voce Woody. Per questo capitolo della saga, a sostituirlo è stato Angelo Maggi, doppiatore ufficiale di Tom Hanks.

Woody e Buzz sono rispettivamente un cowboy e un astronauta giocattolo. Ma voi ricordate i vostri giocattoli del cuore? Nel nostro video, ecco i più amati degli Anni Ottanta.