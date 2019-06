Il trasloco colossale: la sfinge da 11 tonnellate va a spasso

E' stato un trasloco davvero faraonico: in ogni senso. Perché ad essere spostata è stata la statua di una sfinge risalente all’era del Faraone Ramses II (dal 1279 al 1213 A.C). E perché il dolce peso della sfinge era di ben 11 tonnellate.

A sostenere l'impresa, un attrezzato team assoldato dall’Università della Pennsylvania. La sfinge, patrimonio dell'ateneo, è stata spostata di circa 92 metri, per essere trasportata fino all’ingresso del museo della Penn University, dove risiederà stabilmente. In meraviglioso granito rosa, è la sfinge più colossale dell'emisfero occidentale. A ritrovarla, nel 1913, era stato il celebre archeologo Sir William Matthew Flinders Petrie.

Per ben sei mesi un team di ingegneri ha studiato il trasloco. Poi, trovata la soluzione perfetta per spostarla, per l'operazione è bastata una sola persona. Come mostrano le incredibili immagini che l'Università della Pennsylvania, orgogliosa del risultato, ha pubblicato sul suo sito web.