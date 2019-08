Bruce Springsteen: ecco le prime immagini del film Western Stars

Sono state pubblicate le prime immagini del film "Western Stars", nato dall'omonimo, ultimo album di Bruce Springsteen.

Le scene sono state girate in uno storico fienile «vecchio di cent'anni e zeppo di ogni tipo di fantasmi e spiriti», ha scherzato il Boss. Si vedono anche le immagini di un giovane Springsteen, alternate a quelle attuali, mentre Bruce sussurra: «Per 35 anni ho cercato di far scomparire le parti più distruttive di me, ma ci sono ancora giorni in cui devo affrontarle».

La regia di "Western Stars" è di Bruce Springsteen e Thom Zimny. La musica del Boss è anche protagonista di un altro film, "Blinded By The Light".

SCOPRI TUTTO SU BLINDED BY THE NIGHT