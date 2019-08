La figlia di Uma Thurman è un'ottima cantante: guarda il video!

Maya Hawke sta davvero rendendo orgogliosi suoi celebri genitori, Uma Thurman e Ethan Hawke. La ragazza, appena ventunenne, ha già recitato nella serie di successo "Stranger Things" e la vedremo adesso, in un ruolo davvero mozzafiato, nel nuovo film di Quentin Tarantino, "C'era una volta a Hollywood".

Ma non c'è solo il cinema, nel futuro di Maya. La giovane Hawke si sta infatti cimentando nella musica. Ha appena pubblicato due singoli, "To Love A Boy" e "Stay Open", con musiche di Jesse Harris, già collaboratore di Norah Jones e vincitore di Grammy. E si parla di un intero album in arrivo.