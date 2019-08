George Michael: guarda il trailer del film ispirato dalle sue canzoni

Si intitola "Last Christmas" il film ispirato dalle più belle canzoni di George Michael.

"Last Christmas" è una commedia romantica interpretata da Emilia Clarke ("Il trono di spade") e con una colonna sonora interamente composta da canzoni di Michael. Tra queste, anche un inedito. Il regista Paul Feig ha dichiarato in proposito alla BBC: «La grande tristezza è che George non può essere parte di questo. Ma sapeva che ci sarebbe stato il film, e questo mi conforta. Sentiamo che è con noi... George stava mettendo insieme un album quando ci ha lasciato. E una delle sue canzoni è nel film, una canzone tanto straordinaria che sono davvero emozionato all'idea che tutti a breve potranno ascoltarla. E' un brano festoso, direi. E siamo riusciti a inserire nel film la canzone, che dura 6 minuti, per intero. Non volevamo usarne solo 15 secondi, dal momento che è una canzone inedita. Così, ha inizio alla fine del film e prosegue durante tutti i titoli di coda... Il film non è un musical, ma la musica di George influenza l'intera storia. In alcuni momenti del film gli attori interagiscono con le canzoni di George, in altri momenti la sua musica guida la storia e fa da filo conduttore».

Nel cast di "Last Christmas" spiccano anche Emma Thompson, Henry Golding e Michelle Yeoh.

Non si conosce ancora la data d'uscita del film.