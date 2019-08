Meryl Streep, Emma Watson e Timothée Chalamet nel cast di Piccole Donne

E' ricco di star il cast del nuovo film tratto da "Piccole Donne", il celebre romanzo di Louise May Alcott. Per raccontare le vicende delle sorelle March, quattro ragazze che nel New England del XIX secolo affermano la propria individualità contro i pregiudizi di genere, la regista Greta Gerwig ("Lady Bird") ha scelto Saoirse Ronan e Emma Watson. Nel cast anche la giovane star Timothée Chalamet, in inarrestabile ascesa dopo aver interpretato "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino.

Tra "gli adulti" della pellicola, Meryl Streep e Laura Dern.

"Piccole Donne" è stato portato più volte sul grande schermo: nel 1933, con Katharine Hepburn; nel 1949 con Elizabeth Taylor; nel 1994 con Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon, Gabriel Byrne e Kirsten Dunst. Nel 2017 la BBC ne ha tratto una miniserie interpretata da Emily Watson.

Il film della Gerwig sarà in sala nel dicembre di quest'anno.