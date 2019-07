Addio Rutger Hauer: le star dello spettacolo lo ricordano così

E' scomparso, all'età di 75 anni, Rutger Hauer. L'attore, nato nella provincia di Utrecht, aveva interpretato l'indimenticabile replicante del film di culto "Blade Runner" di Ridley Scott, a cui era affidato il monologo che è tuttora storia del cinema: «Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser... e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E' tempo di morire».

Dopo la sua folgorante apparizione nel capolavoro di Scott, Hauer aveva interpretato molti altri film, tra cui "Ladyhawke", "The Hitcher - La lunga strada della paura", "Confessioni di una mente pericolosa". Tra le ultime pellicole interpretate, "I fratelli Sisters" di Jacques Audiard, del 2018.

Il mondo dello spettacolo lo ricorda così, dal regista Guillermo Del Toro alla star dei Kiss Gene Simmons, passando per Bryan Adams e il figlio di David Bowie, Duncan Jones.

RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 luglio 2019

Sad to hear Rutger Hauer has passed away. He was always a gentleman, kind and compassionate. Sending our condolences and prayers to his family, friends and fans. pic.twitter.com/wFtZJs9Ui5 — Gene Simmons (@genesimmons) 24 luglio 2019

RIP Rutger Hauer, it was great working with you. pic.twitter.com/w8QkqfIXnv

— Bryan Adams (@bryanadams) 24 luglio 2019