Un omaggio a tutte le donne coraggiose: le prime immagini di Mulan!

E' tempo di live action: mentre si aspetta con curiosità "Il Re Leone" (è stato confermato Marco Mengoni come voce di Simba nella versione italiana) e arrivano alcune anticipazioni sul cast della "Sirenetta" (protagonista sarà Halle Bailey, scelta che ha causato perplessità sui social), ecco che sono state diffuse le prime immagini di un altro classico Disney, "Mulan".

A interpretare il film è l'attrice cinese Liu Yifei. Nella versione live action, è stato accentuato il coraggio di Mulan, che già nella version cartoon non scherzava. Mulan è infatti l'amorevole figlia che, per evitare al padre l'arruolamento nell'esercito, si finge ragazzo e prende il posto paterno nell'armata imperiale, convocata per la guerra.

Il film è un omaggio al coraggio e all'impegno femminile e vede Mulan impegnata in strabilianti mosse di arti marziali. La storia, secondo gli autori, racconta una storia di consapevolezza e costruzione di sé dal punto di vista di una donna.

Se dunque le ragazze apprezzeranno un'eroina ben decisa a costruire da sé il proprio destino, molti però noteranno un'assenza: dal live action manca infatti uno dei personaggi più amati del film, il simpatico dragone Mushu.