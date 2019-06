Arnold Schwarzenegger canta la sua vita nella sua prima canzone rap

Arnold Schwarzenegger è stato body builder. Star di Hollywood. Governatore della California. E adesso anche rapper. Nella canzone "Pump It Up – The Motivation Song" Schwarzenegger racconta la sua vita, dalla palestra ai set di Hollywood, citando naturalmente i suoi film più celebri, da "Conan il barbaro" a "Terminator".

Nella canzone compare anche il cantante austriaco Andreas Gabalier.

Il rap di Schwarzenegger ha un nobile scopo: motivare chi l'ascolta a impegnarsi duramente per raggiungere i propri obbiettivi: «se ci credi il successo arriverà da te/ Impegnati a fondo, abbi fiducia in te stesso e i tutti i tuoi sogni si realizzeranno... Rompi le regole, picchia il muro, non aver paura di fallire, guarda oltre, niente rischio niente guadagno, non voglio sentire che non puoi farcela... Sono Arnold Schwarzenegger e sono di ritorno!».

