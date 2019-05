Nicole Kidman protagonista del film tratto dal celebre romanzo Il cardellino

E' Nicole Kidman la protagonista del film 'Il cardellino', tratto dal romanzo di culto di Donna Tartt. Il romanzo è la storia, che ha appassionato milioni di lettori nel mondo, di Theodore, che perde la madre a 13 anni durante un attentato terroristico. Il ragazzo in quel momento è in visita al Metropolitan Museum of Art di New York e sarà un quadro a dargli, nel corso di tutta la sua vita, la speranza e la forza per andare avanti: il bellissimo cardellino ritratto dall'olandese Carel Fabritius nel 1654.

Il commovente uccellino, legato al trespolo, si trova in realtà al Museo Mauritshius de L'Aia. Ma la sua immagine accompagna Theodore nel suo viaggio intenso e a tratti rocambolesco, tra amore, solitudine, tentazione, dolore e soprattutto speranza.

Il film è diretto dal regista premio BAFTA John Crowley. Nel cast, oltre a Nicole Kidman, Ansel Elgort, nel ruolo di Theo Decker e Luke Wilson.

"Il cardellino" uscirà nelle sale italiane a ottobre.

