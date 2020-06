Johnny Depp: le luci e le ombre

Grandissimo attore e riconosciuto sex symbol, Johnny Depp è nato a Owensboro, nel Kentucky, il 9 giugno 1963. La sua è una carriera grandiosa, ricchi di ruoli passati alla storia ("Donnie Brasco", "La nona porta", "Blow", "Neverland", "La fabbrica di cioccolato","Alice in Wonderland") anche se ultimamente le vicende del divorzio dalla ex Amber Heard hanno offuscato la sua immagine, facendone il protagonista di una serie di gossip a dir poco avvilenti.

La vita di Johnny Depp è ricca di luci e di ombre, che si ripercuotono anche sui suoi film. Infatti, sia che interpreti eroi romantici (anche se a suo modo, sempre da outsider e da diverso, come in "Edward Mani di Forbice", "Chocolat", "Il mistero di Sleepy Hollow"), sia che incarni personaggi inquieti e sopra le righe (Jack Sparrow della saga dei "Pirati dei Caraibi" su tutti, ma anche il protagonista de "La moglie dell'astronauta", "Sweeney Todd", "Paura e delirio a Las Vegas"), Johnny Depp è sempre un attore atipico, dai tratti volutamente dark.

L'infanzia difficile e la passione per la musica

Quella di Johnny Depp è stata un'infanzia difficile, segnata dal divorzio dei genitori, un ingegnere e una cameriera. E la sua vera grande passione è sempre stata la musica: il cinema fu un ripiego. Già da teen ager Johnny aveva fondato la sua prima rock band, The Flame, poi diventata The Kids. E nel 2015 Depp ha dato vita fa un gruppo rock con Alice Cooper e Joe Perry, gli Hollywood Vampires. Depp ha anche partecipato a numerosi videoclip e album di noti musicisti.

I lavori più strani e l'amicizia con River Phoenix

A spingere Johnny Depp a recitare, dopo aver tentato lavoretti lavoretti come muratore, benzinaio meccanico, stampatore e venditore telefonico di penne e spazi pubblicitari fu il suo amico Nicolas Cage. La fama venne però non con il cinema, ma con la serie televisiva "21 Jump Street" (1987). Gli anni Novanta per Depp furono quelli dell'amore per Winona Ryder e della tragica morte del suo grande amico River Phoenix, l'attore (fratello di Joaquin) ucciso da un'overdose nel club (in parte di proprietà di Johnny) Viper Room. River e Johnny avevano condiviso eccessi e vita al limite, e anche se Depp cercherà di porre un freno alla sua vita spericolata, resterà sempre in lui una fascinazione per il lato oscuro dell'esistenza.

Le origini cherokee e Vanessa Paradis

Immagine ribelle, tatuaggi per segnare i momenti importanti attraversati, cicatrici auto-inferte, orgoglio delle proprie origini cherokee (lo era la nonna materna): Johnny Depp è un personaggio anche fuori dal set. Anche se ha vissuto momenti di maggiore serenità, come quelli con Vanessa Paradis (una relazione lunga 14 anni, da cui è nata la splendida Lily-Rose Depp, ottima attrice anche lei, e John "Jack" Christopher Depp III), dopo il legame con la Ryder e una tempestosa relazione con Kate Moss. Poi, il disastroso matrimonio con Amber Heard (conosciuta sul set del film "The Rum Diary"), durato due anni e con una richiesta di danni (da parte di Depp) di 50 milioni di dollari.