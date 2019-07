Rembrandt: l'operazione Night Watch è emozionante!

"La Ronda di Notte" (Night Watch) è una delle opere più affascinanti e grandiose di Rembrandt, custodita al Rijksmuseum di Amsterdam. Alta 3,63 metri e larga 4,37 metri, rappresenta una vivace scena notturna dell'Amsterdam del Secolo d'Oro olandese. Rembrandt lavorò a lungo all'opera, dedicata la capitano delle guardie Kloveniersgilde. Il compenso ottenuto dall'artista fu davvero regale.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'immenso dipinto fu nascosto, insieme ad altre 30.000 opere, in un bunker, perché non cadesse insieme agli altri capolavori nelle mani dei nazisti.

Adesso "La Ronda di Notte" ha bisogno di qualche restauro. Ma, per non privare della sua vista i visitatori, il Rijksmuseum ha deciso di mostrare loro anche le appassionanti fasi di "make up" dell'opera. Così, "La Ronda di Notte" è stata racchiusa (con un'operazione di per sé già stupefacente) in una camera di vetro trasparente. L'emozione di ammirare un simile capolavoro si unisce a quella di osservare da vicino le fasi del restauro.

Chi poi non può recarsi al Rijksmuseum potrà seguire online le vicende dell'intervento, grazie alla web cam che racconta via via il restauro dell'opera di Rembrandt. Una vera delizia per gli amanti dell'arte!



