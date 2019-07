L’ESSENZA DEL MARE, IN UNO SPOT

Il mare è avventura, incontro, natura, emozione.

Il mare crea relazioni, trasporta suggestioni, genera storie. Storie d’amore, anche, come quella raccontata dal nuovo spot di Acqua dell’Elba.

Girato dal regista italo-francese Andrea Baldini, il film narra la storia di un viaggio a due, di un legame fatto di attimi, di perdersi e di ritrovarsi. E chiamarlo film in questo caso non è pretenzioso: questa storia ha ascendenze cinematografiche nobilissime.

“Per il concept dello spot” dichiara il regista, “mi sono ispirato a 'L'avventura', un importante film di Michelangelo Antonioni del 1960, dove la vicenda narrata si svolge prima su una barca in mare e poi su un'isola. Ci sono Anna, che ha problemi di coppia col compagno Sandro, poi Claudia, la migliore amica di Anna della quale Sandro si invaghisce. Una volta sull'isola Anna si eclissa. Tutti la cercano, ma lei ha deciso di scomparire. La sua uscita di scena lascia spazio alla storia d'amore che nascerà tra Claudia e Sandro. Del film è fondamentale il paesaggio, dove i personaggi si confondono e si perdono condizionati dai luoghi che incontrano sul loro cammino.”

Proprio come fanno i protagonisti del nuovo spot Acqua dell’Elba, immersi nella natura e nei profumi di un’isola ricca di suggestioni e ripresi, ecco un’altra nobile ascendenza cinematografica, con le stesse lenti anamorfiche Technovision, le stesse usate da Francis Ford Coppola per Apocalypse Now.

“Ho avuto la fortuna di lavorare con committenti disponibili” continua Andrea Baldini, “appassionati e pronti a mettersi in gioco agevolando un clima armonioso, indispensabile per la buona riuscita del lavoro. E con professionisti collaudati come il direttore della fotografia Mahdi Lepart, la montatrice Alice Moine, il colorist Kevin Le Dortz, il produttore Louis Le Bayon di Lieurac Productions ; Louis aveva già prodotto alcuni miei lavori, compreso Ferdinand Knapp, selezionato in competizione alla 71esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, e grazie a lui siamo riusciti a creare una troupe di livello internazionale”.

Un’internazionalità che si vede in ogni sequenza dello spot, e che riesce perfettamente a catturare il messaggio che sta alla base di tutta la comunicazione di Acqua dell’Elba: l’essenza del mare.

Come suggerimento musicale, ovviamente, il brano che fa da colonna sonora al film: “Where your mind wants to go?” scritto dai Blond Redhead e arrangiato da Luigi Einaudi.