Lo storico spazio di Monte Carlo Nights si apre a nuove contaminazioni e nuovi suoni.

Ogni venerdì si trasforma infatti in “Dardust Night”, condotto da Dario Faini in arte Dardust, compositore e produttore di alcuni dei fenomeni musicali più innovativi degli ultimi anni insieme alla storica voce di Nick The Nightfly.

Un viaggio per musica e parole in cui Dardust apre agli ascoltatori di Radio Monte Carlo il suo laboratorio creativo più segreto, rivelando le sue passioni e le sue influenze artistiche, in un itinerario ricco di sorprese sonore, anteprime esclusive, ospiti speciali e monografie sulle icone della musica che hanno segnato la sua carriera.

Dardust Night: finalmente l’appuntamento on air dedicato a chi vuole esplorare, con la mente e con il cuore, nuovi, emozionanti orizzonti sonori.