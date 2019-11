7 hotel tra cielo e stelle per una vacanza davvero speciale

Se sognate di vivere un’esperienza a contatto con la natura ma non volete rinunciare alle comodità di un albergo, esistono per voi moltissime strutture collocate in paesaggi meravigliosi o boschi silenziosi. Ve ne proponiamo sette.

Iniziando dall’Italia, a Cortina d’Ampezzo, vicino al Rifugio Col Gallina, sta per aprire una nuova stanza mobile sulle Dolomiti, la seconda: si tratta della Starlight Room Dolomites 260, ossia una struttura dotata di ogni confort e in grado di ruotare su sé stessa per seguire il movimento degli astri. In queste stanze mobili, entrambe costruite in Veneto con materiali ecosostenibili, sarà possibile trascorrere una notte cullati dai rumori della natura a guardare il cielo stellato, senza alcun tipo di inquinamento, né acustico né tanto meno luminoso.

Nella Riviera dei Limoni del lago di Garda, in Lombardia, si trova, invece il Lafay Resort & Spa, una struttura che si trova in un parco naturale di 11 ettari e che comprende colline e boschi. Tutte le suite del resort sono realizzate con materiali e tecnologie ecosostenibili; è disponibile anche una bellissima Spa da 3800 mq.

In Trentino Alto Adige, si trova il Nature Family Hotel: situato nella Val di Fleres, questo albergo è interamente circondato da un bosco di abeti, che si possono ammirare grazie alle ampie vetrate che compongono l’edificio. La struttura è dotata di 90 camere, perfette per le famiglie che potranno anche godere della Family Sauna, una grande sauna per ospitare più persone contemporaneamente.

Visualizza questo post su Instagram Life is too short for sometime... #feuersteinfamilytime#pflersch#valdifleres#southtyrol#südtirol#holiday#enjoylife#relax#familyfun#familytravel#wearewaitingforyou# Un post condiviso da Feuerstein (@feuerstein_naturefamily_resort) in data: 3 Ott 2019 alle ore 1:34 PDT

Sempre in Trentino, c’è poi lo Skyview Chalets del Toblacher See, un complesso di meravigliosi chalet sulle Dolomiti dotati di tetto in vetro che consente di addormentarsi letteralmente guardando le stelle.

In Danimarca, invece, sta prendendo piede la moda di trascorrere una vacanza sugli alberi: stiamo parlando di Løvtag, una struttura ricettiva composta da una serie di casette di legno costruite in cima agli alberi, nei dintorni di Aarthus, con una vista magnifica sul Mariager Fjord. Circondati dalle fronde, sarà dunque possibile ammirare un paesaggio incredibile, in un’oasi di tranquillità.

In Svezia è possibile provare l’esperienza delle 72 Hour Cabin, ossia di stanze le cui pareti e il cui tetto sono in vetro, così da poter ammirare il cielo, il paesaggio e la montagna in tutto il loro splendore: soggiornando in questa struttura, sarà poi possibile spostarsi per fare attività sportive come equitazione, tiro con l’arco, kayak, barca a remi o pesca sportiva.

Infine, negli Emirati Arabi Uniti, poco lontano da Dubai, gli Hatta Damani Lodges danno a tutti la possibilità di immergersi nella natura del posto e di vivere esperienze al limite, con attività come la downhill mountain bike, la fionda umana, i salti in caduta libera, il ponte di corde, l’arrampicata su parete i trampolini e i salti d’acqua in un parco dedicato proprio a questo. Insomma le scelte sono davvero tante, bisogna solo organizzarsi per concedersi una vacanza in mezzo alla natura.

(Photo Credits: Getty Images)