I mercatini di Natale anche in spiaggia. Ecco gli appuntamenti da non perdere

Prodotti deliziosi che provengono direttamente dall'artigianato locale, atmosfera sognante e voglia di fare festa. I mercatini di Natale sono un appuntamento fisso in questo periodo dell'anno. Di solito, siamo abituati a spostarci al Nord, dove le temperature sono più fredde e le location adatte a un vero e proprio paesaggio di Santa Claus. Ma, forse non tutti sanno, che questi splendidi momenti si possono vivere anche al Sud... e in spiaggia! Ecco un elenco completo delle location del meridione dove fare spesa per il 24 dicembre.

Campania, centro storico di Bacoli

In provincia di Napoli, c'è un centro suggestivo che in questo periodo dell'anno si colora di Natale, con tanti mercatini e prodotti locali. È Bacoli, dove si celebrerà l'evento che viene chiamato "Natale in corso". Un momento irrinunciabile per chi ama questa festività. Oltre agli oggetti di artigianato e gadget unici nel loro genere, a Bacoli è possibile acquistare anche tanti prodotti gastronomici locali, per rendere il Natale ancora più gustoso.

Calabria, Tropea

Non è solo una delle più famose località marine, dove i turisti arrivano da tutto il mondo per scaldare gli animi. Tropea, in provincia di Vibo Valentia, a dicembre diventa la cittadina perfetta per addobbi di Natale e prodotti tipici. Qui, l'atmosfera è davvero bellissima, anche perché in contrasto con il mare più blu.

Calabria, Condufuri Marina

Sempre in Calabria, e più precisamente in provincia di Reggio Calabria, c'è Condufuri Marina, una cittadina che dal 7 al 9 dicembre diventa la location perfetta per Babbo Natale. Oltre ai prodotti dell'artigianato locale, il paese organizza eventi musicali e spettacoli a tema.

Campania, Castellabate

Castellabate si trova in provincia di Salerno, ed è una nota località turistica. Dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre, qui si svolge un mercatino di Natale davvero sui generis, perché a pochissima distanza dal mare.

Puglia, Fasano

Se ami la Puglia, non puoi perdere i "Mercatini di Natale tra le giostre" di Fasano, in provincia di Brindisi. Un appuntamento unico e molto suggestivo, che da fine ottobre anima la cittadina fino al mese di dicembre.

Puglia, Taranto

Anche Taranto ha i suoi mercatini natalizi. Qui, dal 19 al 22 dicembre va in scena "Il Villaggio di Babbo Natale… sul mare". Vi lasciamo immaginare quanto sia bello e caratteristico.

Sicilia, Erice

In Sicilia, i mercatini artigianali dove si respira aria di Natale sono organizzati a Erice, in provincia di Trapani. "EricéNatale – Il borgo dei presepi" è l'evento che si svolge dal 7 dicembre al 6 gennaio. Tante suggestive casette di legno scendono in piazza per proporre a tutti i prodotti locali.

Sardegna, Sant'Antioco

E non poteva mancare la Sardegna. A Sant'Antioco, in provincia di Carbonia-Iglesias, per circa un mese ci saranno eventi, spettacoli, presepi e mercatini per celebrare la festa più bella dell'anno.

(Foto Getty Images)