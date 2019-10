La casa più costosa d'America venduta per 95 milioni di dollari

La tenuta conosciuta con il nome di Billionaire, al 924 Bel Air Road (Los Angeles), era in vendita dal 2017 per l'incedibile cifra di 250 milioni di dollari richiesti dal proprietario, lo sviluppatore e imprenditore immobiliare americano Bruce Makowsky.

Una mega-casa da 3.530 mq, con 12 stanze, 3 cucine, 21 bagni, arredata con mobili di lusso e dotata di qualsiasi comfort immaginabile.

La "villa" vanta infatti una piscina da 50 metri con televisori pop up, un campo da golf, una cantina con vini pregiati, un parco auto di lusso da 30 milioni di dollari, una pista da bowling con 4 corsie, un cinema da 40 posti, un centro benessere, 5 bar, una camera piena di caramelle ed un eliporto sul tetto.

Makowsky l'ha definita il suo capolavoro. Situata tra Beverly Hills, Holmby Hills e Bel Air, in una delle zone più prestigiose che negli anni ha ospitato i più grandi nomi di Hollywood. In posizione privilegiata per garantire una vista a 270 gradi che va dalle spiagge di Malibù alle montagne di San Gabriel.

A giusta ragione è stata definita la casa più costosa d'America: per anni non è riuscita a trovare un acquirente disposto a pagare la cifra richiesta, che è stata più volte ribassata.

Ora finalmente un facoltoso (e al momento misterioso) compratore si è fatto avanti e l'ha acquistata per "soli" 95 milioni di dollari!

(Credits photo: Hilton & Hyland)