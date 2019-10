I 7 lavori più strani e curiosi del settore ospitalità e turismo

Accanto ai cosiddetti lavori "tradizionali", c'è un'ampia gamma di professioni insolite e curiose che stanno prendendo piede soprattutto nel settore del turismo. Alcune di queste sono anche particolarmente gettonate.

In cima alla classifica dei più graditi c'è il "tester di letti" (con il 44% delle preferenze), segue il "travel blogger" (che con il 39% delle preferenze sta diventando un lavoro tradizionale), mentre in terza posizione si piazza a sorpresa il "custode di isola deserta" (con il 35% delle preferenze).

Ma quali sono le professioni più strane e curiose del settore turismo e ospitalità? Vediamone insieme 7 davvero insolite:

1. Tester di letti in hotel di lusso

Il comfort negli hotel di lusso è certamente fondamentale. Per questo motivo, per garantire un servizio impeccabile, alcune catene di luxury hotel si servono di veri e propri tester, per individuare le migliori opzioni. Di sicuro non si può dire che sia un lavoro stressante...

2. Bed Warmer

Sempre per restare in tema di letti e comfort, esiste anche la professione dello scaldaletto umano. Per evitare di usare coperte elettriche, alcuni hotel inglesi mettono a disposizione dei clienti più freddolosi queste vere e proprie figure professionali.

3. Custode di un’isola deserta

Per chi non ama molto avere a che fare con le persone, il lavoro ideale può essere certamente quello del custode di isola deserta. Le mansioni di questa figura possono variare dalla cura di fauna e flora alla gestione del faro. Perfetto per chi cerca un posto (di lavoro) "tranquillo".

4. Istruttore di surf... per cani

Una delle professioni emergenti (già operativa a San Diego) è quella del "Dog Surfing Coach", che altri non è che l'istruttore di surf per cani. Perfetta per gli amanti del mare, del surf e dei cani. Non resta che convincere gli amici a 4 zampe...

5. Personaggio Disney

Probabilmente questa è la professione meno "strana" di tutte, ma di sicuro una delle più romantiche. I grandi parchi Disney permettono di realizzare il sogno di diventare un personaggio delle favole (per lavoro)!

6. Suonatore di cornamusa

Si tratta certamente di uno strumento non semplice da suonare, per questo motivo si tratta di figure molto richieste. È certamente il lavoro perfetto per chi ama la Scozia e desidera trascorrere del tempo tra i suoi meravigliosi castelli.

7. Tassisti tra i ghiacci

Anche in Antartide, dove non ci sono le consuete strade, occorre muoversi con qualche mezzo. Lo sanno bene gli studiosi che partecipano a spedizioni scientifiche e i turisti più intraprendenti. È un lavoro che richiede abilità, ma di sicuro non ci sarà lo stress del traffico cittadino!

(Credits photo: Getty)