Le Marche, una perla tutta italiana, al secondo posto nella classifica delle località mondiali più belle da visitare nel 2020

Una delle guide turistiche più importanti e riconosciute al mondo, la Lonely Planet, ha stilato la classifica delle 10 regioni da visitare assolutamente nel 2020. Posti magnifici a livello naturalistico, storico e culturale: la top 10 della guida propone angoli di cielo davvero unici sul pianeta. E tra questi c'è anche una perla tutta italiana: le Marche. La regione del Bel Paese si aggiudica il secondo posto ed è l'unico luogo dello stivale presente nella classifica.

La "Best in travel 2020 - Top regions" - questo il nome della classifica - ha commentato così la medaglia d'argento delle Marche: «Dopo decenni in un ruolo un po' defilato, le Marche sono finalmente pronte a mettersi sotto i riflettori. Nel 2020 i riflettori si accenderanno soprattutto su Urbino, che festeggerà i 500 anni dalla morte del grande pittore rinascimentale Raffaello».

Sì, perché questa regione fantastica non ha tutta l'attenzione che merita. E poi ha continuato: «Ecco dunque l’occasione perfetta per partire alla scoperta di un territorio stupefacente, per molti versi ancora sconosciuto. E probabilmente una delle ragioni del suo grande fascino è proprio quella di poter esplorare con calma, e in relativa solitudine, maestose rovine romane, svettanti architetture gotiche, massicci castelli medievali e sublimi palazzi rinascimentali che custodiscono collezioni d’arte tra le più ricche d’Italia. Il tutto racchiuso tra alte montagne boscose e la placida costa dell’Adriatico e condito da golosi festival gastronomici».

Oltre a Urbino e al suo centro storico unico, patrimonio dell'umanità UNESCO, non possiamo perdere le Grotte dei Frasassi con le loro stalattiti e stalagmiti che si sono formate in 190 milioni di anni, la Basilica di Santa Casa a Loreto, la spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo e i Monti Sibillini, cari anche a Giacomo Leopardi, che da questo panorama prese ispirazione per innumerevole sue poesie. E poi le specialità gastronomiche, come le olive ascolane, conosciute in tutto il mondo.

Oltre alle regioni, la "Best in travel 2020 - Top regions" premia anche i migliori stati da visitare, le migliori città e le migliori località per rapporto qualità/prezzo. Ecco la lista delle regioni più interessanti che non possiamo farci scappare per le vacanze 2020:

1. Via della seta in Asia centrale

2. Marche in Italia

3. Tohuku in Giappone

4. Maine negli Stati Uniti

5. Lord Howe Island in Australia

6. Provincia di Guizhou in Cina

7. Provincia di Cadice in Spagna

8. Nord-est dell'Argentina

9. Golfo del Quarnero in Croazia

10. Amazzonia brasiliana

Tra gli stati, invece, al primo posto troviamo il Bhutan, tra le città Salisburgo in Austria, e tra i paesi Nusa Tenggara Orientale in Indonesia.

