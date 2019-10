Anche la cascata delle Marmore tra le più belle - e mozzafiato- del mondo!

Tra le magnifiche venti c'è un'eccellenza tutta italiana: nella lista delle 20 cascate più fotografate su Instagram spicca infatti quella delle Marmore.

Le cascate, con i loro scenografici spruzzi d'acqua, sono tra gli spettacoli più fotografati sul noto social media. E adesso è stata anche stilata (dal sito Showerstoyou.co.uk) la classifica delle più apprezzate. Al primo posto ci sono le celeberrime cascate del Niagara, alte 52 metri, con una portata d’acqua da 110 metri cubi e 3 milioni di hashtag dedicati. Seguono le cascate dell'Iguazú, al confine fra Argentina e Brasile:275 cascate alte fino a 70 metri, con 343mila hashtag. Se era facile prevedere le prime posizioni per queste due celebri bellezze naturali, maggior sorpresa arriva dalla terza classificata: Multnomah, in Oregon. Al quarto posto ci sono le affascinanti cascate Vittoria, in Africa, lungo il corso del fiume Zambesi (236mila hashtag).

L'Islanda si aggiudica non solo il quinto e sesto posto (Gulfoss e Skógafoss), ma anche l’ottavo (Seljalandsfoss), il tredicesimo (Goðafoss) e il quattordicesimo (Dettifoss). Al settimo troviamo la cascata statunitense di Yosemite (con 170mila hashtag), Al nono, decimo, e undicesimo posto si trovano le cascate statunitensi di (rispettivamente) Havasu (nel Grand Canyon, in Arizona), Bridalveil (a Yosemite), Snoqualmie (a est di Seattle); al dodicesimo quelle canadesi di Horseshoe. E finalmente, al quindicesimo posto, la cascate delle Marmore.

Le Marmore si trovano in Umbria, per l'esattezza in Valnerina e offrono ai visitatori un'esperienza indimenticabile, davvero "a pelo d'acqua", mentre il fiume Velino si getta nella gola del Nera con un dislivello di 165 metri.

A seguire, in classifica, si trovano le cascate del Reno, quelle di Shoshone (USA), di Jog (Karnataka, India), di Gocta (Perù) e di Salto Angel (Venezuela).



(Foto di Davide Dalese da Pixabay)