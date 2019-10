Empire State Building: la vista su New York è mozzafiato!

L'osservatorio al 102mo piano dell'Empire State Building è stato riaperto dopo dieci mesi di restauri e la vista a 360 gradi su New York non è mai stata così emozionante. I lavori all'osservatorio costituiscono la terza parte di un complesso progetto di riqualificazione dell'Empire State Building, articolato in quattro tempi (la fine è prevista per dicembre 2019) e dal costo di 165 milioni di dollari.

L'osservatorio è da sempre tra le mete più visitate e amate dai turisti in arrivo da tutto il mondo.

(Photo by Carl Solder on Unsplash)

Guarda il panorama mozzafiato della città.