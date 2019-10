I due giardini più belli d'Italia si trovano in Toscana e in Piemonte

La nostra Penisola vanta un inestimabile patrimonio di parchi e giardini per la cui valorizzazione ogni anno si svolge il Concorso nazionale “Il Parco più Bello d’Italia”, che nel 2019 è giunto alla XVII edizione.

Per individuare i vincitori, il Comitato Scientifico ha valutato oltre 1.000 giardini inclusi nel network dei parchi più belli d’Italia che offrono ai tantissimi visitatori un ricco calendario di eventi ed attività, come spettacoli, eventi, concerti e mostre, che è possibile svolgere durante le stagioni di apertura al pubblico. Diversi i criteri di valutazione adottati: dall'interesse storico-artistico e botanico, allo stato di conservazione, senza dimenticare la gestione, la manutenzione, l’accessibilità e la qualità della promozione turistica.

Al termine della selezione, per la categoria “Parchi Pubblici", si sono aggiudicati la vittoria i Giardini della Venaria Reale, una splendida Residenza Sabauda nella brughiera collinare torinese ai piedi delle Valli di Lanzo (Piemonte). Questo parco, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, è comunemente considerato un vero e proprio capolavoro dal punto di vista architettonico e paesaggistico. L'equilibrato alternarsi di insediamenti archeologici e opere contemporanee, la magnificenza delle prospettive e il panorama naturale che lo circonda (costituito dalla catena montuosa delle Alpi e dai boschi del Parco La Mandria), lo rendono unico nel suo genere.

Per la categoria “Parchi Privati”, invece, si è aggiudicato la vittoria il Parco di Fattoria di Celle, un edificio storico del XV secolo, che si trova sulle colline di Santomato, nei pressi di Pistoia (Toscana). Nella prima metà del XIX secolo, il giardino della villa venne trasformato in parco romantico. Attraversato dal torrente Brana, utilizzato per la realizzazione di un laghetto, e arricchito da elementi naturalistici ed architettonici appartenenti a diversi stili, il giardino si distingue anche per la splendida vista che spazia su tutta la vallata, dal Duomo di Firenze alle torri di Serravalle. Ma non è tutto, perché al suo interno la Fattoria di Celle vanta anche una collezione di Arte Ambientale, voluta dalla famiglia Gori e riconosciuta a livello internazionale.

