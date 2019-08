Voglia di vacanza? Rifatevi gli occhi con queste incredibili masserie in Puglia!

Vi abbiamo fatto vedere la splendida masseria di Raoul Bova in Puglia. Adesso continuiamo a farvi sognare con altre immagini di bellissime masserie pugliesi.

GUARDA LA MASSERIA DI RAOUL BOVA IN PUGLIA

Masseria Antonio Augusto

Una masseria che sorge su un antico mercato di fiori. Di suggestiva bellezza, si trova in provincia di Lecce.

Villa Petrolla

Mix sapiente di antico e moderno, si trova a Ostuni.

Villa Baraquiel

Undici trulli ristrutturati e una piscina per un'oasi di tranquillità a San Michele Salentino.

Coki

Una masseria dalla struttura ispirata ai trulli a Martina Franca.

Masseria Oliva

A Ostuni, tra filari di agrumeti e un frutteto.

Masseria Pettolecchia

A Fasano, un'antica masseria del XV secolo, tra gli ulivi secolari, con meravigliosi pezzi d'antiquariato.

Villa Petrose

Unica per il suo soffitto in vetro, per ammirare i cieli di Puglia.

Teras

A Ostuni, un'oasi di incanto e relax.

(Foto di copertina Getty Images)