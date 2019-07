I borghi più belli d'Italia si arricchiscono di una nuova gemma

L'Italia non è solo ricca di splendide città d'arte. Il nostro paese può infatti vantare anche una lunga lista di piccole cittadine e località di incantata bellezza, sospesa nel tempo. Molte di queste meravigliose località fanno parte del Club dei Borghi d'Italia, associazione creata nel 2001 (su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per far conoscere il patrimonio di storia, arte e tradizioni dei borghi sparsi nella nostra penisola.

Adesso, nella lista dei Borghi più belli d'Italia (che conta circa 300 paesini) entra anche Morro d’Alba, che aveva fatto richiesta d'ammissione nel club appena un anno fa. Morro d'Alba è adagiato lungo le colline tra Senigallia e Jesi. Vanta splendide chiesette, un castello e un camminamento di ronda coperto, che percorre tutte le mura cittadine, senza pari in Italia. Anche il paesaggio collinare tutt'intorno è incantevole e non mancano numerose delizie eno-gastronomiche, per tentare turisti e visitatori.