La Sardegna che non ti aspetti!

Ogni anno milioni di turisti si riversano sulle splendide spiagge della Costa Smeralda in Sardegna: feste incredibili, locali all’ultimo grido, numerose bellezze naturali e soprattutto un mare cristallino. In molti però si fermano solamente in quella zona dell’isola, ma la Sardegna è molto di più: avete mai sentito parlare della Costa Verde? Si tratta di un incredibile territorio pieno di pace dove la natura è ancora protagonista incontrastata e si trova nella parte Sud Occidentale dell'isola.

Se siete stanchi del caos, delle discoteche, della vita mondana e del turismo di massa, la Costa Verde può rivelarsi il posto ideale: dune dorate, bellissime scogliere a picco sul mare dove poter scattare indimenticabili foto e soprattutto l’incantevole macchia mediterranea.

La Costa Verde occupa la parte Sud Occidentale della Sardegna per quasi 50 chilometri. In questa zona dell’isola il tempo sembra essersi fermato e si trovano numerosi ruderi di villaggi e strutture minerarie abbandonati. Resti che conferiscono un’atmosfera unica, che si unisce alle attrattive delle bellissime spiagge e del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

Sono due le mete obbligatorie sulla Costa Verde: Capo Pecora e le Dune di Piscinas. La prima è una costa composta da ciottoli dall'originale colorazione rosata, ricca di baie selvagge modellate dalla corrente. Le Dune di Piscinas sono famose per la splendida sabbia dorata e per le dune, tra le più alte di tutta Europa, che arrivano fino a 60 metri. Sono numerose le attrazioni in questa zona della costa come Marina di Arbus, Scivu, Cala Domestica, la spiaggia Pan di Zucchero e Funtanazza.

Per una vacanza all’insegna del relax immersi nelle bellissime spiagge avvolte nella natura, la Costa Verde è la meta ideale.