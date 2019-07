E' questa la gemma del Salento!

Il nostro Paese è ricco di bellezze naturali e nel Salento, secondo il Karst Water Institute, c’è una delle 10 grotte più importanti al mondo: la grotta di Zinzulusa. Situata a Castro Marina, una piccola cittadina che si affaccia sul mare Adriatico, e al centro del Parco Naturale Otranto – S. Maria di Leuca, questa incredibile insenatura è ogni anno meta di turisti da tutto il mondo.

La grotta di Zinzulusa è stata scoperta più di 150 anni fa, ma è stata aperta al pubblico solamente negli anni 50. La grotta deve il suo nome al termine dialettale “zinzuli”, che significa “straccio”, riferito alle numerose stalagmiti che ricordano dei brandelli di stoffa. Per raggiungere facilmente la grotta di Zinzulusa si hanno due opzioni: via mare oppure a piedi, visto che è raggiungibile in poco tempo dal centro di Castro Marina. La caverna è aperta tutto l’anno e ed è possibile effettuare anche delle visite guidate.

La grotta è divisa in tre parti: all’ingresso c’è la Conca, una caverna che apre al Corridoio delle Meraviglie, dove è possibile trovare stalammiti e stalagmiti dalle forme molto singolari. Proseguendo, si incontra un piccolo laghetto sotterraneo, chiamato Trabocchetto, ed in seguito si arriva alla Cripta, una caverna alta 25 metri e piena di colonne calcaree.

Nei dintorni della Grotta di Zinzulusa ci sono altre caverne molto importanti: la grotta Romanelli (dove sono stati trovati insediamenti umani del Paleolitico), la grotta Palombara (famosa per i numerosi nidi di colombi) e la grotta Azzurra (celebre per i giochi di luce sull’acqua).