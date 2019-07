Niente tasse e terme gratis: ecco l'offerta alla quale è difficile dire di no!

Latronico è uno splendido borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Ha bellissime chiesette medievali, una cattedrale barocca, suggestivi scorci naturalistici e le acque termali delle Terme Lucane.

Nulla sembrerebbe mancare insomma a Latronico, tranne... gli abitanti. Infatti la popolazione del borgo è di appena cinquemila persone. Per evitare lo spopolamento, il sindaco Fausto De Maria ha allora lanciato un’iniziativa: chi infatti si trasferirà a Latronico non pagherà le tasse per dieci anni. E, come se non bastasse, usufruirà gratuitamente delle terme per altrettanti anni. Addirittura, è previsto un pulmino messo a disposizione dal comune per trasportare comodamente (e gratuitamente) i nuovi residenti dalla loro casa alle terme. Il progetto è stato battezzato "La tua casa a Latronico" e permette di comprare o affittare una casa in loco. Vedremo se la proposta del sindaco avrà successo...