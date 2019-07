8 posti spettacolari... in cui è proibito scattare le foto!

Sono attrazioni turistiche davvero celebri e molto visitate. Eppure, a sorpresa, in tempi di Instagram-mania, sono vietate agli obiettivi fotografici (e affini). Niente foto, dunque, a meno che non si voglia essere multati, quando ci si trova in presenza di alcuni monumenti a dire il vero assai fotogenici.

Ma di quali si tratta?

In Italia accade nella Cappella Sistina, dove vige la regola del “niente foto”. Stessa cosa accade a Firenze per il David di Michelangelo o a Milano presso il Cenacolo di Leonardo.

A Londra è severamente vietato fotografare i gioielli della Corona e gli interni dell’abbazia di Westminster. Sapevate inoltre che è proibito immortalare la torre Eiffel durante la notte? Il motivo riguarda le luci: il sistema di illuminazione infatti è un’installazione artistica e quindi è protetta dal diritto d’autore e dunque è illegale scattare foto alla famosa torre quando è illuminata. Anche nella casa di Anna Frank ad Amsterdam e al mausoleo di Lenin di Mosca non sono fotografabili.

Se avete deciso di passare le vacanze al caldo di Abu Dhabi, prestate la massima attenzione: ci sono diverse zone, contrassegnate da cartelli ben visibili, in cui è assolutamente vietato farsi anche solo un selfie. In caso contrario verrete multati o addirittura portati in prigione. In Giappone, come anche in India, è proibito fare foto a diversi templi; a Tokyo usate con parsimonia il vostro smartphone: ci sono quartieri come il Golden Gai che, essendo strade private, non possono essere immortalate. Quindi prestate sempre il massimo dell’attenzione prima di fare una fotografia!

(Foto di Nordcap Studio da Pixabay)