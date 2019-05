Belli e... possibili: i castelli da affittare per le vacanze

Sono affascinanti e ricchi di storia. E si possono anche affittare a prezzi low cost per le vacanze. Sono alcuni bellissimi castelli sparsi in giro per l'Europa.

Se volete passare una vacanza diversa, sentendovi veri principi e principesse (e senza andare in rovina), ecco la lista.

Francia, Loira

Lo Chateau d’Avaray, a Loir-et-Cher è incantevole. Prezzi da 150 euro a notte.

Vernantes, Francia

Chateau de Jalesnes è un prestigioso castello con piscina e giardino, suite e monolocali. Il prezzo? A partire da 150 euro.

Viterbo, Roccalvecce

Un magnifico castello, il Costaguti, indicato per le coppie. Il costo parte da 100 euro a notte.

Firenze, Montespertoli

Il Castello di Montegufoni è una vera bellezza architettonica, che in bassa stagione può costare sui 350 euro.

Portpatrick, Scozia

Il Dunskey Castle è ricco di atmosfera. Prezzo adeguato: 400 euro a notte.

Toscana, Chianti

I prezzi per il Castello di Mugnana partono da 180 euro.

Irola, Toscana

Una suggestiva Casa Torre. Il costo è di 220 euro a notte.