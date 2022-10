Ecco i ristoranti più lussuosi del mondo

Segnatevi questi nomi: Sublimotion, Masa, Ultraviolet, Guy Savoy (in foto) e Kitcho Arashiyama. Ve li siete scritti in un post-it o in una nota sullo smartphone? Bene, ora preparate le carte di credito, perché quelli elencati non sono nomi di un qualche profumo, ma quelli dei ristoranti più costosi del mondo.

Intanto iniziamo dalle location, che seguendo l'ordine di cui sopra sono Ibiza, New York, Shanghai, Kyoto e Parigi. Quindi ai costi legato al menu dovrete aggiungere quello degli spostamenti e degli alberghi in cui stare.

I prezzi? Per tutti si viaggia da una spesa media di circa 500 euro a persona a salire, perché chiaramente dipende da cosa si beve mentre si mangia, e spendere qualche centinaio di euro in più è un attimo. E quei 500 euro di spesa media per ogni commensale valgono per quattro dei cinque ristoranti sopra indicati: se infatti andate a Ibiza al Sublimotion preparatevi a spendere - sempre a persona - almeno 1600 euro.

Serate che oltre ai cibi e ai vini più rari e prelibati promettono una esperienza immersiva in locali dal design unico, ma a quelle cifre - verrebbe da dire - è quasi il minimo sindacale. Pronti a mangiare, a viaggiare e a pagare?

(Foto Getty Images)