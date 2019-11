Romeo & Giulietta - Nati sotto contraria stella

E' un'irresistibile commedia, ispirata a Giulietta e Romeo di Shakespeare e interpretata da Ale e Franz, quella in scena al Teatro Manzoni di Milano. dal 10 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020.

L'idea di base è quella di far rivivere le particolari atmosfere del teatro elisabettiano, quando i testi non erano scritti e pochi attori si alternavano in scena, recitando tutte le parti.

La drammatica storia di Giuletta e Romeo si trasforma così in un testo che diventa il copione utilizzato dai comici in scena, che utilizzano tutta una drammaturgia non verbale, fatta di azioni, reazioni, stati d’animo, intenzioni che racconta le relazioni fra i comici stessi. I veri protagonisti dello spettacolo non sono i personaggi del dramma, ma i loro interpreti, sette vecchi comici trasformisti che si presentano al pubblico per raccontare "La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo", una storia che già tutti conoscono, ma che loro pensano di poter raccontare meglio degli altri.