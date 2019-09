Il cotto e il crudo: lo spettacolo in scena al Teatro Manzoni

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo sono in scena al Teatro Manzoni di Milano, dal 3 al 6 ottobre, con lo spettacolo "Il cotto e il crudo".



I due attori propongono in scena una coppia storica della comicità pugliese, Toti e Tata. Ma protagonista è anche la Puglia, luogo dell’anima dove ritrovarsi. Un viaggio che parte dall’elogio della civiltà contadina per arriverà nelle pieghe più profonde dell’attualità, tra ricordi d’infanzia, vacanze al mare, amore per la poesia.

