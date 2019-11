I 5 pranzi salutari da portare in ufficio

Ufficio. Ore 12.30. C’è sempre qualche collega che avverte per primo i morsi della fame, e alla fatidica domanda - Cosa fate per pranzo? - parte il toto-sondaggio tra le scrivanie…

Il trend del pranzo in ufficio è sempre attuale ed è perciò necessario organizzarsi, sia per stupire i colleghi dal “riso al tonno” facile che per non rimanere soli a ingozzarsi con la prima cosa che capita. È risaputo, infatti, che la maggiore causa dell’aumento di peso derivi dai continui pasti consumati in locali, baretti, osterie ecc.

Ma potremmo anche parlare del risparmio e dell’alimentazione sana, come vantaggi a carico del “pranzo al sacco”.

Ecco 5 ricette veloci da portare nel vostro tupperware da ufficio:

1. SANDWICH

Un must, un’icona. Però rivediamolo insieme per renderlo sempre nuovo e gustoso.

Un'idea per il panino da ufficio è con roast beef, una manciata di foglie di rucola e maionese light. Il consiglio è di lasciare i vari ingredienti separati e di comporre il panino sul momento, per evitare che il pane diventi molliccio. Ma anche un giro di carta alluminio dovrebbe bastare.

2. FRITTATA

Non è il massimo della leggerezza, ma avete mai provato a infornarla anziché friggerla? La frittata è anche un buon modo per riciclare qualcosa che è avanzato dalla sera prima. Ecco allora una bella fetta di frittata di pasta, con i classici 50 gr di spaghetti in più, o con il fondo del barattolo di pesto. Se ne portate qualche fetta in più per i colleghi farete un figurone!

3. INSALATONE

Lattuga, germogli di soia, carote alla julienne, pollo grigliato a striscioline o cubetti di prosciutto cotto e scaglie di grana. Fresca, salutare e potete anche passare al tupperware più capiente senza preoccuparvi del buco della cintura. Aggiungete olio, aceto e (poco) sale in ufficio, prima di mangiarla!

4. INSALATA DI CEREALI

Grano saraceno, farro, orzo. Lasciatevi guidare dal momento.

Aggiungete quindi ingredienti crudi, tagliati a cubetti, come pomodori, carote, formaggio emmental, olive denocciolate. Se proprio non riuscite a fare a meno della “sostanza”, potete accompagnare con una focaccina al sale o al rosmarino.

5. SEITAN

Immancabile ingrediente vegano, che però piace anche ai fondamentalisti della proteina. Potete abbinarlo al riso basmati per un’insalata di riso alternativa, con verdure e seitan. Dopo averli leggermente grigliati, fateli stufare e appassire con un po’ di cipolla e qualche cucchiaio di salsa di soia. Mischiate ai cereali, et voilà!