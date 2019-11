Non hai fiducia in te stesso? Ecco 10 modi per conquistarla!

La mancanza di fiducia in sé stessi è una problematica molto comune e spesso sottovalutata. Avere una buona autostima e sentirsi capaci, infatti, incide positivamente e in maniera massiccia sulla qualità della vita, in termini di benessere psicologico, ma anche di produttività lavorativa.

Una tendenza comune purtroppo è quella di rassegnarsi all’avere una scarsa fiducia in sè, quasi come se fosse parte inscindibile di noi e del nostro modo di essere. Ma, buona notizia, così non è: attraverso una serie di strategie è possibile acquistare più fiducia nelle proprie capacità.

Ecco 10 metodi per acquisire maggiore fiducia in se stessi

Mantieni i buoni propositi

Non riuscire a mantenere le promesse che ci facciamo ci fa sentire inconcludenti e inaffidabili. Se ad esempio ti prometti di sostenere un esame entro una data e non lo fai neppure la successiva, demotivarsi e perdere la fiducia in se stessi è molto facile. Dunque cerca di fare in modo che ciò non avvenga. Per mantenere le promesse che ti fai, proporzionale alle tue reali possibilità.

Non colpevolizzarti

Questo è il piano B, qualora tu non fossi riuscita a mantenere i buoni propositi nonostante sei sicuro di averli proporzionati alle tue possibilità. Oppure è il piano A in qualsiasi situazione tu credi di aver fallito: non devi colpevolizzarti! Piuttosto cerca le ragioni reali che ti hanno portato a non essere adempiente e agisci su quelle impegnandoti a trovare delle soluzioni. Forse eri troppo stanco e hai bisogno di un periodo per recuperare le energie. Capita a tutti!

Pratica sport

Lo sport è una vera e propria palestra di vita: aiuta ad essere determinati, resistenti e costanti. Senza contare la sensazione di appagamento che avrai finito l’allenamento. Inoltre facendo sport il nostro corpo produce gli ormoni del buonumore: hai mai visto una persona che ha fiducia in sé essere triste e depressa?

Applica la tecnica del "come se"

È una tecnica impiegata nella psicoterapia cognitivo-comportamentale anche allo scopo di superare problemi legati alla scarsa autostima. Per mettere in pratica questa tecnica devi agire come se il problema non esistesse già più e dunque pensando di essere chi vorresti diventare. È un’esercitazione utile a farci sperimentare che possiamo essere quello che noi vogliamo e che bisogna iniziare subito!

Rifai il letto al mattino

È il risultato di uno studio recente. Pare che chi faccia il letto ogni mattina ne guadagna in produttività in campo lavorativo perché, a partire da banale questo banale gesto mattutino, si innesca un meccanismo virtuoso che induce a fare ulteriori buone azioni. È il consiglio dato agli studenti neolaureati dell’Università del Texas, da William H. McCraven, comandante delle forze speciali della Marina americana che guidò l’azione che portò all’uccisione di Osama Bin Laden: Rifare il letto al mattino “Vi darà un minimo senso di orgoglio e vi incoraggerà a cimentarvi in una nuova sfida, poi in un'altra e un'altra ancora.”

Affronta una paura o un disagio

È una delle terapie più efficaci: consiste nel tentare di superare una paura che ci appartiene da tempo, oppure piccoli disagi che si presentano quotidianamente. Per esempio la paura del buio, di volare, o più semplicemente il disagio di mettersi in bikini o la vergogna a parlare in pubblico. Quando capita una situazione del genere fatti coraggio e affrontala! Superarla diventa ricordo di una situazione affrontata con successo e dà lo stimolo per il superamento di nuovi limiti.

Aiuta qualcuno

La capacità di aiutare gli altri è spesso legata in maniera proporzionale alla sicurezza personale e alla fiducia che si ha in se stessi. Aiutare qualcuno in modo sincero e disinteressato è appagante e dà la sensazione di aver fatto qualcosa di buono; ancora una volta ritorniamo al discorso delle buone azioni che innescano un circolo virtuoso! Forza: inizia!

Studia e preparati

Lo studio è uno strumento un po’ sottovalutato, ma essere preparati, in quello che è il settore in cui operiamo in particolare, aiuta ad essere padroni di se stessi, di quel che si dice e che si fa. Se, poi, dovessi essere sottoposto ad un esame e ad un concorso, essere preparato ti dà sicuramente più fiducia che arrivare come si suol dire ”bianco”.

Viaggia

Perché? Viaggiare è un po’ come lo sport: una palestra di vita. Per altri aspetti: sicuramente quando parti all’avventura sarai costretto ad affrontare, con il piacere intrinseco alla vacanza però, tante piccole situazioni e a dovertela cavare da sola: dalle colazioni, alle prenotazioni, ai piccoli contrattempi. E inoltre si conoscono persone nuove, si allargano gli orizzonti e si acquisisce autonomia. Tutto questo dà sicurezza.

Guardati con gli occhi degli altri qualche volta

Chi non ha fiducia in sé tende a non credere ai complimenti che arrivano da amici e parenti e, piuttosto, si sofferma sulle critiche negative. Sbagliatissimo! Prova a mettere da parte la visione distorta e negativa che hai di te stesso e inizia a pensare che quando tua madre o la tua migliore amica ti dice che sei bravo ed intelligente, probabilmente ha ragione. Invece di rispondere “ma che dici?!” rispondi con un bel “grazie”!