Le piccole abitudini anti- ansia

Chi soffre di ansia sa che non è piacevole avere la mente piena di preoccupazioni e sentirsi in costante allerta. Non è semplice cambiare improvvisamente indole, ma ci sono delle abitudini che, se praticate quotidianamente, possono aiutare a ottenere uno stato d’animo migliore.

Si tratta di pratiche rilassanti che aiutano ad essere più concentrati e meno preoccupati su ciò che ci circonda e che permettono di migliorare il benessere psicofisico in generale. Eccone alcune, semplici eppure decisive.

1. Fare del sonno una priorità, non consentendo a nessun impegno di interferire con l’appuntamento con il letto, è la prima strategia per sentirsi ricaricati di energie e svuotare la mente.

2. Ogni volta che si lavano le mani compiere tre profondi respiri: si può iniziarere a farlo come gesto automatico ogni volta che si va in bagno, e sarà il piccolo break rilassante della giornata.

3. Quando si torna a casa dopo una giornata particolarmente stressante fare una doccia calda aiuta a prendersi una pausa dai pensieri negativi ed è ottima contro gli irrigidimenti muscolari.

4. Provare a fare una pausa pranzo completamente in solitudine, ritagliandosi un’ora per sé stessi. Niente tecnologia.

5. Portare con sé post it e penna: scrivere i problemi che affliggono in quel momento significa dare un nome ai pensieri negativi. Aiuta a visualizzarli e affrontarli.

6. Provare a non utilizzare le luci artificiali, ma ad accendere candele quando ne se ne ha l’occasione.

7. Segnare su un diario ciò che di positivo si è fatto durante una giornata, o qualcosa di bello che è accaduto, spostando il centro dell’attenzione verso ciò che fa star bene.

8. Rendere il contatto fisico con il partner un’abitudine: basta un abbraccio per rilasciare ossitocina, che fa subito sentire meglio.

9. Quando si sente che si sta accumulando troppo stress e ansia, camminare anche solo 10 minuti intorno all’isolato.

10. Pulire la propria stanza o la casa: è incredibile come aiuti a ristabilire immediatamente l’ordine mentale, grazie a quello dell’ambiente intorno a sé stessi.

11. Provare lo yoga o una disciplina rilassante basata sulla meditazione.

12. Prendersi un minuto per pensare a un episodio spiacevole che si è verificato e al modo positivo in cui è stato affrontato: fa capire di essere in grado di poterlo rifare con problemi nuovi.

13. Aumentare il consumo di Omega-3, o assumerlo in forma d’integratore: è collegato con la riduzione degli stati di ansia e depressione.

14. Colorare una parete di giallo: pare essere il colore più rilassante in un ambiente domestico.