Cantare riduce le stress... e le rughe!

E' proprio vero il detto "canta che ti passa". Sono infatti notevoli i benefici che il canto apporta a chi lo pratica.

Cantando si riduce l'ormone dello stress, il cortisolo; così, si sciolgono anche le tensioni muscolari e il viso stesso si distende, combattendo le fastidiose rughe d'espressione.

Dunque, oltre a regalare davvero piacere, il canto è un valido alleato della nostra salute: le endorfine che si sprigionano cantando infatti contrastano la malinconia; la respirazione diaframmatica che il canto implica ci dona poi una migliore respirazione e una postura più sana. Cantare a pieni polmoni ci fa inoltre assumere una maggiore quantità di ossigeno, con ricadute positive sulle nostre capacità aerobiche.

Infine, un suggerimento: guardate il viso delle cantanti liriche: i segni del tempo in loro sembrano minimi. Grazie proprio al canto, che consente di liberare le tensioni e sciogliere come per magia le rughe d'espressione.

(Foto Getty Images)