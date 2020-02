Mal di schiena? Ecco gli esercizi da fare a casa

Se soffri di mal di schiena sai quanto possa essere invalidante il dolore. Ricorrere alle cure di uno specialista in questi casi è d'obbligo, però ci sono degli esercizi che si possono fare a casa in totale sicurezza, per dare un po' di sollievo alla parte affaticata. A dirlo è il Dr. Mosaraf Ali’s nel libro "Dr Ali’s Ultimate Back Book", che ha messo a punto una tecnica contro questi problemi, "The Ali Technique For Backache".

Nel volume di si legge: «La cosa più giusta da fare se si ha mal di schiena è eseguire esercizi calmanti, che rallentano i ritmi e che siano fondati sulla respirazione, come si fa in Tai Chi, Yoga e Pilates». Il Dr. Mosaraf Ali’s è laureato in medicina e ha frequentato dei corsi di agopuntura, diagnosi del polso e della lingua, iridologia, ipnosi, omeopatia. Oggi, grazie alla sua competenza, lavora anche con molte persone dello spettacolo.

Ecco quali sono gli esercizi da fare per combattere il mal di schiena.

Il benessere parte dal sonno. Secondo il dottore è importante avere un cuscino adeguato in modo da non perdere la postura corretta neanche quando si dorme. Un guanciale basso è adatto alle persone che trovano conforto ad addormentarsi a pancia in su. In generale, il cuscino perfetto è quello che copre lo spazio esistente tra il collo e le spalle.

Se avete dolore alla colonna, può far bene farsi un auto massaggio con un preparato specifico. Eccolo: 2 parti di olio di mostarda, 1/2 parte di olio di gaultheria, 1/2 parte olio di chiodi di garofano, 4 parti di olio di sesamo, 1 parte di olio di semi di cumino antinfiammatorio. Massaggiando la parte dolorante, è possibile portare più sangue alla zona interessata. Così il fastidio sarà minore.

Vero toccasana, secondo il dott. Ali è lo yoga. Basta fare pochi e semplici esercizi al giorno, della durata di circa 15 minuti, per avvertire da subito gli effetti benefici. Una delle posizioni da assumere è quella del mezzo cobra. A pancia in giù, con le braccia lungo il corpo, i muscoli di addome, glutei e gambe devono essere contratti, mentre il busto sale durante l'ispirazione. Anche la posizione del cobra è utile, che sarebbe la stessa del mezzo cobra, con la differenza che si deve spingere per terra con le mani all'altezza delle spalle.

Perfetta la posizione dell'arco modificato, e dell'allungamento delle anche. Anche la torsione, sia da seduti che sdraiati a pancia in su aiuta ad alleviare il dolore. Infine, il piegamento indietro è un'altra posizione ottima per il mal di schiena. Bisogna restare in piedi con i palmi delle mani sui glutei, che devono essere contratti durante l'ispirazione. A questo punto si curva la schiena e il collo indietro senza piegare le ginocchia, trattenendo il respiro per 5 secondi per poi tornare nella posizione iniziale.

