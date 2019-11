Con Naj Oleari Beauty alla scoperta delle tendenze del make-up

Space Attraction è la nuova collezione NAJ OLEARI BEAUTY autunno/inverno che prende ispirazione dallo spazio, dalle galassie, dalle costellazioni, dall’infinito.

Un viaggio futuristico per esplorare una realtà ignota, parallela e sconosciuta, che estranea dal reale. Una collezione che consente di viaggiare attraverso lo spazio e il tempo per raggiungere un universo unico e straordinario.

Del resto lo spazio con i sistemi stellari, i pianeti ancora inesplorati e i ghiacci perenni generano una forza che ci attrae a conoscere e scoprire l’ignoto, a superare i nostri limiti.

Forme geometriche, colori metallici, tessuti tecnici e riflettenti sono gli elementi protagonisti del tema spazio in ambito moda e design. Ma cosa predilige il make-up?

Pelle radiosa, occhi incorniciati da colori cangianti e labbra glossate. Polveri viso dal tocco setoso che rifrangono la luce per un look scolpito.

Ombretti effetto foil, metallizzati, perlati e mat per realizzare effetti cristallizzati; toni freddi scaldati da un tocco d’oro per un effetto 3D. Labbra effetto vinilico per completare il look.

Una pelle da favola: alzi la mano chi non la desidera, specie nella stagione autunnale quando il calo delle temperature, i fattori di stress e ambientali si traducono in pelle irritata o secca e dal colorito spento.

Il prodotto più di tendenza in aiuto della pelle arriva dall’Oriente. Stanno diventando un vero e proprio prodotto-culto, complice anche il web dove molte star hanno contribuito al loro boom, mostrandosi senza makeup con solo la loro maschera di bellezza preferita.

E poi ci sono i prodotti anti-inquinamento (Urban Detox), ovvero quei prodotti in grado di liberare la pelle dalle tossine rilasciate dall’ambiente, soprattutto nelle grandi città.

NAJ OLEARI BEAUTY, con Space Attraction, ha proprio pensato a tutto.

