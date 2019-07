I BAMBINI AMANO IL PROFUMO DEL MARE

Dalle spiagge incantate che risuonano grazie al richiamo delle onde... alle acque di cristallo da cui potrebbe tranquillamente uscire una sirena; dalle miniere ricche di tesori che avrebbero fatto invidia ai sette nani, fino al palazzo dove trascorse i suoi giorni di esilio l'imperatore Napoleone, l'Isola d'Elba è ricca di suggestioni per i bambini che la visitano.

Pensando a loro, in occasione del recente SEIF - Sea Essence International Festival, Acqua dell'Elba insieme a Legambiente ha realizzato il coloratissimo "Alfabeto del Mare", un libro illustrato che, proprio come in un alfabetiere, abbina le lettere alle creature marine, insegnando ai più piccoli ad avvicinarsi al mistero e alla bellezza dell'acqua.

Un'esplorazione che può continuare, per esempio, nell'acquario di Marina di Campo, con più di 80 vasche e 150 specie di animali acquatici, dalle stelle marine alle tartarughe.

Altra esperienza interessante da fare con i bambini è la visita al parco minerario di Rio Marina, spostandosi con un trenino attraverso le miniere ormai in disuso a caccia di pirite ed ematite.

Ai bambini è dedicato anche un prodotto specifico di Acqua dell'Elba, l' Eau de Toilette Bimbi. Il suo accordo, basato su note delicate di fiori e di frutti, in un accordo che unisce le note di arancia, mandarino, elicriso e cisto marino, è presente anche nella crema corpo e nel gel doccia che completano la gamma abbinandosi al profumo nelle confezioni regalo.

Al ritorno dalle vacanze, il bouquet sprigionato dall' Eau de Toilette Bimbi farà rivivere a loro, e a voi, i momenti spensierati della vacanza che avete trascorso insieme, riportando alla memoria anche ricordi estivi di quando eravate voi i più piccoli, e magari ascoltavate la canzone dei New Kids on the Block intitolata "Pass the Dutchie", che è il nostro suggerimento di oggi per la playlist estiva da completare insieme ad Acqua dell'Elba.

