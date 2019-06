BENVENUTI ALL’ISOLA D’ELBA, BENVENUTA ESTATE!

Con l’inizio della bella stagione, l’isola d’Elba fiorisce di iniziative legate all’arte, alla musica, alla cultura, allo sport e alla salvaguardia della natura. Acqua dell’Elba è al loro fianco da sempre.

Da sempre Acqua dell’Elba lega il suo nome a tutte le iniziative che in ogni stagione danno prestigio e visibilità all’isola che non rappresenta soltanto le radici, ma l’essenza stessa dell’anima di questa profumeria artigiana. D’estate, poi, queste iniziative si moltiplicano, offrendo ai turisti molti motivi in più per amare quest’isola già affascinante per natura.

Su un’isola “natura” è un termine che quasi coincide con il mare. Così anche quest’anno Acqua dell’Elba supporta un evento di rilevanza internazionale: SEIF - Sea Essence International Festival. Dal 28 al 30 giugno, Marciana Marina ospiterà la seconda edizione di questo evento che vede il patrocinio della Regione Toscana, del parco regionale dell’Arcipelago Toscano, di Legambiente, dell’Università IULM, dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Il Festival ospiterà anche il nostro Maurizio Di Maggio e che si concluderà con il concerto del quintetto di Nick the Nightfly.

Passando all’arte, Acqua dell’Elba ha dato il suo sostegno anche a un’altra iniziative sul territorio: Marciana Borgo d’Arte, che fino al 30 settembre promuoverà la rinascita dell’antico borgo di Marciana grazie a un percorso espositivo di opere “site specific” realizzate da artisti famosi come Alfredo Gioventù, da mostre temporanee e da un’interessante rassegna di concerti .

Infine lo sport, che non è solo il nome di uno del profumo di Acqua dell’Elba per lui e per lei: il marchio e il colore iconico del brand sono presenti in tutti i grandi eventi sportivi dell’isola. Compreso quello che chiuderà la stagione estiva, il classico evento di triathlon Elbaman. Ma adesso l’estate è appena iniziata: celebriamola ascoltando “Voilà l’été”, un classico senza tempo dei Negresses Vertes.

Scopri l'essenza del mare su acquadellelba.com