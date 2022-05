Naj Oleari organizza il suo week-end all’insegna della bellezza per la Milano Beauty Week e stupisce con le sue pattinatrici acrobatiche in giro per la città!

Prosegue il viaggio di Radio Monte Carlo alla prima edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, in programma dal 3 all’8 maggio a Milano.

Oggi vi parliamo di Naj Oleari Beauty che offre ai visitatori della manifestazione un week-end ricco di esperienze colorate e originali già a partire dal team di pattinatrici acrobatiche in giro per la città che inviteranno a visitare il beauty village sabato e domenica per scoprire tutte le sorprese organizzate dal brand di make-up.

Sabato 7 maggio Naj Oleari sarà presente al Palazzo dei Giureconsulti con un gioioso corner presenziato da due make-up artist che realizzeranno beauty look ispirati alla collezione primavera/estate Cherry Dream. Nata per valorizzare la bellezza più autentica con un look naturale e di tendenza, questa collezione si ispira alla natura e presenta prodotti con un’alta percentuale di ingredienti di origine naturale e packaging eco-friend.

Domenica 8 Naj Oleari Beauty personalizzerà la sala Donzelli del beauty village, proponendo ai visitatori un percorso multisensoriale dedicato alla scoperta del brand, dalla gamma alla collezione Cherry Dream, dai valori della marca alle caratteristiche dei prodotti, dai colori alle profumazioni.

Tante le proposte in sala: virtual try on del make-up, consulenza personalizzata con una make-up artist, scatti giocosi con le gigantografie dei prodotti della collezione Cherry Dream, percorso olfattivo e visivo alla scoperta dei profumi e dei pattern della linea di make-up.

Ogni prodotto make-up Naj Oleari è un’emozione infinita e un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e questo ricco week-end sarà l’occasione per scoprire e vivere Naj Oleari Beauty a 360°!