Radio Monte Carlo accende i suoi microfoni per raccontare il Sicilia Jazz Festival

Il Sicilia Jazz Festival apre i battenti con la prima edizione ricca di grandi nomi e con progetti artistici inediti ed il nostro Maurizio Di Maggio è pronto a raccontarci le emozioni on field.

Dal 13 al 19 settembre, per una intera settimana, si susseguiranno concerti tra big, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti dei Conservatori della nostra Isola. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori di Musica del territorio regionale, e si pone come ulteriore obiettivo il coinvolgimento e la sinergia strutturale tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali. Con questo proposito la Regione Siciliana e l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo hanno voluto fortemente la realizzazione del Sicilia Jazz Festival, affidandone l’organizzazione artistica e la produzione alla Fondazione The Brass Group, ente a partecipazione pubblica. Il Brass Group è stato ideato da Ignazio Garsia nel 1974 come gruppo di ottoni – da cui “The Brass Group” – ed è l’unico ente italiano di produzione di musica jazz e la sua Orchestra Jazz Sicilia – The Brass Group rappresenta per legge 1 febbraio 2005, n. 5, la prima e unica orchestra di jazz a partecipazione pubblica.

Nel Sicilia Jazz Festival il coinvolgimento di importanti siti storici quale attrattiva turistica della città di Palermo, come il Teatro di Verdura, il Complesso Monumentale di S. Anna, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo ed il Real Teatro Santa Cecilia e non basta. Lungo le strade del centro storico sfilerà la Marching Brass Street Band che girerà lungo le vie del centro storico, in un Village appositamente creato, per far respirare aria di musica e note in jazz.

Tra i big del Sicilia Jazz Festival, che si esibiranno tutti al Teatro di Verdura di Palermo alle ore 21.30, scorrono grandi nomi come quello di Stefano Bollani che inaugura il Festival il 13 settembre con lo spettacolo Piano Variations on Jesus Christ Superstar ed ancora la leggenda della batteria Billy Cobham (15 settembre), Richard Bona (17 settembre). Una punta di diamante sono le produzioni inedite in esclusiva nazionale che vedono protagonista l’Orchestra Jazz Siciliana insieme ad alcuni esponenti di spicco della musica italiana come Alex Britti (18 settembre), Samuel Romano feat. Roy Paci (14 settembre) ed un tributo a Franco Battiato (19 settembre). Tra gli appuntamenti anche il concerto dedicato a Lelio Giannetto, che vedrà la partecipazione dell’Instant Composer Pool e della Sicilian Improvisers Orchestra.

Ed il cartellone continua ad arricchirsi con le esibizioni dedicate ai cinque conservatori siciliani. Saranno presenti con svariate esibizioni i dipartimenti jazz dei conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, e gli istituti superiori di studi di musica “Vincenzo Bellini” di Catania e “Arturo Toscanini” di Ribera. Tutti i conservatori avranno degli spazi dedicati con tante performances grazie alle loro orchestre giovanili dirette e accompagnate dai docenti.

Tra le tante esibizioni, in programma anche gli artisti residenti dell’Isola.

Per info e prenotazioni vistiate: SiciliaJazzFestival.Live