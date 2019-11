19 novembre: Monte Carlo si prepara alla sua Festa Nazionale

Il 19 novembre Monte Carlo celebra la sua festa nazionale e fervono i preparativi per rendere questo fatidico giorno indimenticabile.

La Principessa Charlene già venerdì 15 ha aperto le porte della sede della Croce Rossa monegasca agli anziani del Principato per il tradizionale incontro di novembre. Ha poi preso parte all'inaugurazione della mostra dedicata alle opere d'arte di Boy George e ha conquistato l'ammirazione generale per il suo look al tempo stesso molto sofisticato e rock.

Il 18 novembre è dedicato all’incontro del Principe Alberto II con il corpo diplomatico. In serata, grande festa al porto, con spettacolari fuochi d'artificio a illuminare Port Hercule.

Il giorno dopo è in calendario il solenne Te Deum in cattedrale. Dopo, il Principe Alberto, la Principessa Charlene e la Famiglia Principesca si affacceranno al balcone del Rocher. Un momento assai atteso dalla popolazione al quale da qualche anno partecipano anche i piccoli di famiglia, tra cui i gemellini Jacques e Gabriella.

I festeggiamenti si concludono in serata nel Carré d’Or del Casinò e dell’Opera de Monte Carlo dove è prevista la serata di Gala: la Prima della "Lucia di Lammermoor" di Donizetti, diretta dal Maestro Roberto Abbado.

La Festa Nazionale di Monaco fu istituita dal Principe Charles III nel 1857 e a lungo è stata festeggiata il giorno dell’onomastico del Principe Sovrano che volta per volta ha regnato sul Principato. Dunque per molto tempo non ha avuto una data fissa. Dopo la sua ascesa al trono, nel 2005, il Principe Alberto II ha deciso di mantenere la data del 19 novembre, giorno del Santo Rainier, in ricordo di suo padre.

