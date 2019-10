Golden Foot 2019: vota il tuo campione preferito

E' un appuntamento davvero atteso quello in programma l'11 e 12 novembre a Monte Carlo. Torna infatti il prestigioso premio Golden Foot, edizione 2019, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

Il Golden Foot è l'ambito premio internazionale che riflette le preferenza del pubblico appassionato di calcio e dei tifosi. Sono proprio gli amanti del calcio infatti a votare, attraverso i social network più diffusi, i loro campioni preferiti, su una rosa di dieci nomination.

Nel 2019 il calcio femminile ha conquistato la ribalta internazionale dopo il mondiale di Francia. Ecco perché il Golden Foot Award 2019 ha deciso di premiare tra le leggende una calciatrice simbolo del calcio femminile italiano, conosciuta in tutto il mondo: Carolina Morace.

La Morace è stata la calciatrice più forte di tutti i tempi, ex stella della Nazionale femminile, nel ruolo di attaccante, è poi diventata dirigente e allenatrice. Ha vinto 12 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Il vincitore del Golden Foot 2019, oltre a ricevere il prestigioso riconoscimento, lascia la sua impronta sulla "Champions Promenade" (sul lungomare di Monaco), l'equivalente per il mondo del calcio della celeberrima Walk of Fame di Hollywood.

Il Golden Foot è stato creato nel 2003 da Antonio Caliendo, ex agente di grandi campioni, tra cui Maradona e Trezeguet.

