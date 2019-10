A Monte Carlo una strepitosa abitazione iper-tecnologica costruita nella roccia. E dal nome birichino...

Nella zona più antica del Principato di Monaco è stata costruita una villa meravigliosa, dotata di tutte le ultime innovazioni tecnologiche e a basso impatto ambientale. A realizzarla è stato l’architetto Jean-Pierre Lott: come si legge sul suo sito, i lavori sono durati ben 20 mesi e il costo totale è stato di 3 milioni di euro.

L’edificio è stato ribattezzato “Villa Troglodita” perché è costruito totalmente nella roccia e per questo motivo ricorda le caverne preistoriche. A differenza di queste, però, è estremamente lussuosa e dotata di tutti i confort. L’edificio è di cinque piani e quindi è dotato anche di un comodo ascensore: per entrare nella casa dall’esterno si deve percorrere una passerella fino all’ingresso situato al piano terra, un grande ambiente con le pareti di roccia e una piscina che assomiglia a un lago sotterraneo.

Ai piani superiori ci sono poi il soggiorno e tre camere da letto; il sistema di riscaldamento utilizza l’energia geotermica, grazie ai pannelli fotovoltaici installati sul tetto e ai rivestimenti in sughero che consentono di ottimizzare l’isolamento dell’edificio. Anche la luce si regola in maniera autonoma, mentre per evitare gli sprechi idrici l’abitazione è dotata di collettori di acqua piovana.

A eseguire i lavori è stata la società J.B. Pastor & Fils, i cui portavoce hanno spiegato che per l’azienda costruire questo edificio ha rappresentato un’occasione per riflettere sullo spazio e sull’energia. “Questo progetto – hanno sottolineato – anticipa quello che potrebbe essere l’habitat di domani”.

(Photo Credits: jbpastoretfils.mc)