Rolex Monte-Carlo Masters: 11-19 aprile 2020

È in occasione di una conferenza stampa tenutasi a Milano, a Palazzo Giureconsulti, vicino al Duomo, che Zeljko Franulovic, direttore del torneo, ha presentato il prossimo Rolex Monte-Carlo Masters.

Organizzato dalla SMETT (Società Monegasca per l'Espletamento del Torneo di Tennis), dall'11 al 19 aprile 2020, sulla celebre terra rossa del Monte-Carlo Country Club, il Rolex Monte-Carlo Masters è il primo torneo europeo della prestigiosa categoria ATP Masters 1000. Con il Gran Premio di Formula 1, questo evento è diventato uno degli eventi sportivi più emblematici del Principato, che segna da oltre un secolo l'inizio degli eventi sportivi e culturali di primavera sulla Riviera.

Ricordiamo che quest'anno, al Rolex Monte Carlo Masters, l'italiano Fabio Fognini ha ottenuto il suo primo titolo in un ATP Masters 1000. Vincendo in due set 6-3 6-4 in una finale inedita contro il serbo Dusan Lajovic, Fabio Fognini ha levato al cielo la Coppa del Principe, 58 anni dopo la vittoria di Nicola Pietrangeli.

«Questa edizione del 2019 è stata segnata anche a livello sportivo dalla conferma della nuova generazione che ha seriamente preoccupato tutti i migliori. Penso in particolare a tre giovani residenti monegaschi: il canadese Felix Augier-Aliassime, di soli 18 anni, il greco Stefanos Tsitsipas o il semifinalista russo Daniil Medvedev che ha eliminato il numero uno al mondo Novak Djokovic. Osservo anche con grande interesse i buoni risultati del tennis italiano, guidati dal capofila Fabio Fognini e da Matteo Berrettini. Dopo il nostro torneo, Matteo ha avuto una grande stagione, con un posto di semifinalista agli US Open. Per non parlare dello sbocciare del giovane e promettente talento italiano Jannik Sinner», ha dichiarato Zeljko Franulovic.

Il Direttore del Torneo ha anche indicato che il sito internet di prenotazione dei biglietti per l'edizione 2020 è aperto e che il pubblico italiano mostra già un grande entusiasmo, compresi molti club di tennis italiani. Ha consigliato di prenotare i propri biglietti sul sito ufficiale (rolexmontecarlomasters.mc) il più rapidamente possibile per beneficiare dei migliori posti ancora disponibili e ha ricordato che il primo fine settimana del torneo coinciderà con le vacanze di Pasqua.

La 114ª edizione, il cui calcio d'inizio sarà dato venerdì 10 aprile, alla presenza di Fabio Fognini con il sorteggio del tabellone finale, sembra ugualmente promettente. Numerose attività sono in programma, come la Giornata dei Bambini prevista domenica 12 aprile 2020, che ha attirato più di 1.700 bambini nel 2019 o la tradizionale Grande Notte del Tennis venerdì 17 aprile.

Avviso ai fan, l'appuntamento è fissato dall'11 al 19 aprile 2020.